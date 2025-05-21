Нулевой роялти инженера: почему часто проектирование это бесплатно

Мы живем в мире, построенном руками и умами инженеров. От мостов, соединяющих континенты, до микросхем, запускающих виртуальные миры; от систем очистки воды, спасающих миллионы, до алгоритмов, управляющих глобальной экономикой.
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