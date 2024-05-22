npj Aging: жирные кислоты и антиоксиданты замедляют старение мозга

Ученые из Университета Небраски в Линкольне в составе научного коллектива установили, что жирные кислоты, антиоксиданты, каротиноиды, витамин Е и холин способствуют сохранению здоровья мозга в пожилом возрасте.
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