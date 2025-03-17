«Это было неизбежно»: журналистка из США о присоединении Крыма к России

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Американская журналистка Рейчел Блевинс в своем блоге на YouTube заявила, что жители Крыма ощущали себя россиянами задолго до официального воссоединения полуострова с Россией.
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