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Два экс-руководителя "Амурмелиоводхоза" осуждены за мошенничество

Два экс-руководителя "Амурмелиоводхоза" осуждены за мошенничество

iStock Двух бывших руководителей Управления мелиорации земель и сельзхозводоснабжения по Амурской области ("Амурмелиоводхоз") приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы за мошенничество на 41 миллион рублей.

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