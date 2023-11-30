Два экс-руководителя "Амурмелиоводхоза" осуждены за мошенничество

iStock Двух бывших руководителей Управления мелиорации земель и сельзхозводоснабжения по Амурской области ("Амурмелиоводхоз") приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы за мошенничество на 41 миллион рублей.
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