«Приближаем победу»: пенсионерки из Читы делают основы под бронежилеты для бойцов в зоне СВО

В Чите группа пенсионеров создала цех для помощи бойцам в зоне спецоперации. Женщины, которые ранее не занимались рукоделием, сначала начали шить для военнослужащих элементы одежды, потом переключились на носилки и подсумки, а теперь взялись за изготовление основ под бронежилеты.