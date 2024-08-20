В Анкаре заявили о риске захода в тупик ситуация с переговорами по Украине

Есть риск, что ситуация с переговорным процессом по урегулированию конфликта на Украине окажется в тупике, учитывая последние заявления сторон, заявил дипломатический источник в Анкаре 20 августа РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии