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Отличный лайфхак чтобы гнобить укронацистских мразей

Отличный лайфхак чтобы гнобить укронацистских мразей

Напомню, что тетку посадили из-за того, что вдова погибшего бойца на СВО пришла с ребенком на прием в поликлинику, а Буянова заявила сыну, что российский военнослужащий «был законной целью Украины» и, мол, те все правильно сделали.

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Комментарии
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Андрей
Молодец Кан!!.
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