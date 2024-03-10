Запашный: артистка цирка упала после выступления и умерла в реанимаци

Эквилибристка цирка на Вернадского в Москве потеряла сознание за кулисами и скончалась Эквилибристку Владу Морозову увезли на «скорой» из цирка на Вернадского в Москве, но 22-летняя артистка скончалась в реанимации.
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