Финские истребители активно тренируются у границ России

В последнюю неделю октября в рамках учений НАТО «Удар Нептуна-2024» финские палубные истребители F/A-18C Hornet и американские F/A-18E Super Hornet отработали выполнение совместных задач в районе Балтийского моря.
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