Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы». В стране объявлен режим ЧС

Израиль решил не дожидаться ударов возмездия со стороны Ирана и бить своих врагов поодиночке. Сегодня рано утром в воскресенье израильские военные самолеты нанесли массированный удар по объектам ливанской «Хезболлы».
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