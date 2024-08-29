Белорусские танки идут к границе Украины. Что задумал Батька? Раскрываем факты

Фото: © Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Globallookpress Белорусские источники информации публикуют сообщения о том, что в руководстве ВС республики решили значительно усилить охрану границы на украинском направлении.
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