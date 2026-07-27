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Регионы России

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Аршавин оценил перспективы Касабджикова в «Зените»

Аршавин оценил перспективы Касабджикова в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин прокомментировал шансы нападающего Андрея Касабджикова выступать за петербургский клуб в будущем сезоне.

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