Аршавин оценил перспективы Касабджикова в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин прокомментировал шансы нападающего Андрея Касабджикова выступать за петербургский клуб в будущем сезоне.
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