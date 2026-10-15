БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сами с усами: Российские разработчики совершили революцию в области систем связи с беспилотниками

Смерть переправам! Как работают наши новейшие средства поражения и какую тактику избрало командование ВС РФ для борьбы с мостами Алексей Михайлов Фото: z.

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Новый комментарий от пользователя
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Константин Самарин

Поражают знания генерал-майора Скибицкого о вверенной ему технике, и вообще об уровне его образования. Интересно, он хотя-бы приблизительно понимаетт, что из себя представляет мостовой трос, или вант, и как его можно разрезать ножиком, прикрепленным к дрону?