Сами с усами: Российские разработчики совершили революцию в области систем связи с беспилотниками

Смерть переправам! Как работают наши новейшие средства поражения и какую тактику избрало командование ВС РФ для борьбы с мостами Алексей Михайлов Фото: z.
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Поражают знания генерал-майора Скибицкого о вверенной ему технике, и вообще об уровне его образования. Интересно, он хотя-бы приблизительно понимаетт, что из себя представляет мостовой трос, или вант, и как его можно разрезать ножиком, прикрепленным к дрону?