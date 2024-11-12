Корпорация монстров: сарказм, безудержная фантазия или воспалённое воображение?

Театр монстров. Автор: Krzysztof Iwin. Для большинства зрителей до сих пор так и остаётся загадкой, что же на самом деле подтолкнуло современного польского художника Кшиштофа Ивина (Krzysztof Iwin) к созданию серии работ, в которой оживают чудаковатые монстры, жутковатые игрушки и не менее мрачные дети, глядя на которых испытываешь нервную дрожь и лёгкую неприязнь.