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Корпорация монстров: сарказм, безудержная фантазия или воспалённое воображение?

Корпорация монстров: сарказм, безудержная фантазия или воспалённое воображение?

Театр монстров. Автор: Krzysztof Iwin.  Для большинства зрителей до сих пор так и остаётся загадкой, что же на самом деле подтолкнуло современного польского художника Кшиштофа Ивина (Krzysztof Iwin) к созданию серии работ, в которой оживают чудаковатые монстры, жутковатые игрушки и не менее мрачные дети, глядя на которых испытываешь нервную дрожь и лёгкую неприязнь.

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