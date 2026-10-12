Два заявления

Как известно, мы, добрые русские люди, постоянно боимся слива, причём во время всякого рода договорнячков типа договорнячка по дизелю наша боязнь ещё усиливается.
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