"/>

Донбасс Сегодня

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    России надо обязательно помочь КНДР с продовольствием. В 90 годах мы не могли им помочь, потому что сами чуть было не...В КНДР начались п...
  • Сергей Тычкин
    Да таких "скопинских маньяков" в горных аулах предкавказья , степях калмыкии сотни, где удерживают силой опустившихся...Суд запретил “ско...
  • Екатерина
    Жалко граждан Северной Кореи...В КНДР начались п...

Microsoft будет использовать дождевую воду для охлаждения ЦОД из-за протестов голландских фермеров

Microsoft будет использовать дождевую воду для охлаждения ЦОД из-за протестов голландских фермеров

Строительство нового дата-центра Microsoft в Холландс-Крон (Hollands Kroon), общине в нидерландской провинции Северная Голландия, вызвало противодействие местных жителей, узнавших о том, что такие объекты могут вызвать нехватку питьевой воды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх