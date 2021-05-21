Microsoft будет использовать дождевую воду для охлаждения ЦОД из-за протестов голландских фермеров

Строительство нового дата-центра Microsoft в Холландс-Крон (Hollands Kroon), общине в нидерландской провинции Северная Голландия, вызвало противодействие местных жителей, узнавших о том, что такие объекты могут вызвать нехватку питьевой воды.
Строительство нового дата-центра Microsoft в Холландс-Крон (Hollands Kroon), общине в нидерландской провинции Северная Голландия, вызвало противодействие местных жителей, узнавших о том, что такие объекты могут вызвать нехватку питьевой воды.
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