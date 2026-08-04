В Оренбуржье в ближайшее время начнут выплаты пострадавшим от ливней и урагана на 125 млн рублей

Выплаты пострадавшим от ливней и урагана Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в ближайшее время жители региона, пострадавшие от сильных ливней, начнут получать первые выплаты за утрату жилья и проведение капитального ремонта.
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