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FiNE NEWS

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В Оренбуржье в ближайшее время начнут выплаты пострадавшим от ливней и урагана на 125 млн рублей

Выплаты пострадавшим от ливней и урагана Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в ближайшее время жители региона, пострадавшие от сильных ливней, начнут получать первые выплаты за утрату жилья и проведение капитального ремонта.

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