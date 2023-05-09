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В Брянск 10 мая доставят ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца

В Брянск 10 мая доставят ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца

Брянск станет четвертым городом, который примет святыню. Мощи прибудут из Белгородской митрополии. Великомученик Георгий Победоносец на протяжении всей истории нашего Отечества почитается как небесный покровитель русского воинства, - рассказали в .

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