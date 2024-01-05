Депутат Кирьянов о санкциях в 2024 году: «Москва открыта новым идеям»

Санкционное давление на Россию со стороны Запада продолжалось в течение 2023 года. Стоит ли ожидать его в наступившем 2024? Будут страны Запада вводить против РФ новые санкции или же откажутся от этого инструмента? И как российские власти будут противостоять этим недружественным шагам? Рассуждает депутат, замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.