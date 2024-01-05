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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Депутат Кирьянов о санкциях в 2024 году: «Москва открыта новым идеям»

Депутат Кирьянов о санкциях в 2024 году: «Москва открыта новым идеям»

Санкционное давление на Россию со стороны Запада продолжалось в течение 2023 года. Стоит ли ожидать его в наступившем 2024? Будут страны Запада вводить против РФ новые санкции или же откажутся от этого инструмента? И как российские власти будут противостоять этим недружественным шагам? Рассуждает депутат, замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

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