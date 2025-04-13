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Царьград

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Вячеслав Володин поздравил с Вербным воскресеньем и возвращением весны

Вячеслав Володин поздравил с Вербным воскресеньем и возвращением весны

Вячеслав Володин поздравил русских с Вербным воскресеньем. В церковный праздник, символизирующий вход Иисуса Христа в Иерусалим, в Русской Церкви принято освящать вербы.

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