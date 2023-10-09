Половина родителей Австралии была бы за госшколы при лучшем бюджете — опрос

Почти половина всех родителей, у которых дети учатся в частных школах Австралии, рассмотрели бы возможность перевода их в государственную систему, если бы ее лучше финансировали, гласит исследование Lonergan Research, пишет 8 октября Guardian Australia.
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