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Дефицит белка свидетельствует о том, что синдром ломкой Х-хромосомы развивается еще до рождения

  Исследование определяет регуляторную роль FMRP в гене RACK1 для поддержки функции митохондрий, предполагая, что клетки мозга, поврежденные из-за отсутствия FMRP, можно спасти путем улучшения функции митохондрий.

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