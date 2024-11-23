23.11.24==Курская дуга, 22 ноября: «Косорукие!». ВСУ ругают британцев, которые промахнулись, пытаясь Storm Shadow накрыть штаб русских генералов

Министр обороны РФ побывал с инспекцией в группировке «Север» и заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина На фото: министр обороны РФ Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Север» ( По данным проекта WarGonzo, в Курской области существенных изменений в ЛБС не зафиксировано, несмотря на активные боевые действия на нескольких направлениях.