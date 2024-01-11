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Пермский чиновник снял шапку с флагом Норвегии после критики участников СВО

Пермский чиновник снял шапку с флагом Норвегии после критики участников СВО

Глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских снял шапку с флагом Норвегии после того, как его за ношение головного убора с символом недружественного государства раскритиковали участники российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Как всегда прикинулся дурачком, не видел он
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21 час.

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