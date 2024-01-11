Пермский чиновник снял шапку с флагом Норвегии после критики участников СВО

Глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских снял шапку с флагом Норвегии после того, как его за ношение головного убора с символом недружественного государства раскритиковали участники российской специальной военной операции (СВО) на Украине.
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