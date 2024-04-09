По сообщению издания «Дойче Велле», замыкающегося на Федеральное правительство ФРГ, бригада Бундесвера в Литве, а это до 5000 военнослужащих, вступит в строй к 2025 году.
Бундесвер очень медленно идет в Литву
Комментарии
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Eduard
Как "страшно"!На Украине пол миллиона уже нет,а он тысяче радуется как дитя!
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20 час.
Eduard
Как мало дуракам для радости надо!
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20 час.
Eduard
Да Прибалты всю жизнь живут за чужой счет,как паразиты.Ждут пазиты от других.Сами воюют из кустов,трусыполные!Деревенские дураки короче!
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20 час.
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