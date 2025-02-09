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Не мыть плиту и голову: что можно и нельзя делать 9 февраля

Не мыть плиту и голову: что можно и нельзя делать 9 февраля

Православные отмечают Златоустов день.День 9 февраля в народном месяцеслове получил название Златоустьев огонь, или Златоустов день.

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