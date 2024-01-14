Глава минобороны Украины отказался раскрывать планы ВСУ на 2024 год

Влад Владимиров

Какие могут быть ещё планы у таких, как этот Рустамчик, и подобных ему хохлов? Набить потуже у себя все карманы и смыться с Украины... Примеров этому там уже море: Яценюк, дамочка с косой, Ярош, Турчинов, Тягнибок...И это только верхушка психически больных уродов и дебилов.