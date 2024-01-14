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Глава минобороны Украины отказался раскрывать планы ВСУ на 2024 год

Глава минобороны Украины отказался раскрывать планы ВСУ на 2024 год

Глава украинского министерства обороны Рустем Умеров заявил, что не станет рассказывать о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год, во время пресс-конференции в Давосе 14 января, трансляция которой велась на сайте мероприятия.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Какие могут быть ещё планы у таких, как этот Рустамчик, и подобных ему хохлов? Набить потуже у себя все карманы и смыться с Украины... Примеров этому  там уже море: Яценюк, дамочка с косой, Ярош, Турчинов, Тягнибок...И это только верхушка психически больных уродов и дебилов.
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