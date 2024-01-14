Глава минобороны Украины отказался раскрывать планы ВСУ на 2024 год

Глава украинского министерства обороны Рустем Умеров заявил, что не станет рассказывать о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год, во время пресс-конференции в Давосе 14 января, трансляция которой велась на сайте мероприятия.
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