Потенциал БПЛА «Иноходец»

Средства БАС «Иноходец»: станция управления и беспилотные летательные аппараты. Фото Группа «Кронштадт» Несколько лет назад на вооружение воздушно-космических сил России была принята беспилотная авиационная система «Иноходец», построенная вокруг одноименного тяжёлого беспилотного летательного аппарата.
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