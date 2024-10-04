БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    А что, диаспоры - это какое-то официальное образование, чтобы их упразднять? Нужно вышвыривать все эту чернь из Росси...УПРАЗДНИТЬ ДИАСПОРЫ
  • Maxim
    Когда у нас начнут..Китайские финансо...

Потенциал БПЛА «Иноходец»

Потенциал БПЛА «Иноходец»

Средства БАС «Иноходец»: станция управления и беспилотные летательные аппараты. Фото Группа «Кронштадт» Несколько лет назад на вооружение воздушно-космических сил России была принята беспилотная авиационная система «Иноходец», построенная вокруг одноименного тяжёлого беспилотного летательного аппарата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх