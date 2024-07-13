Хайлайтер на все тело и 48 розовых помад: 5 бьюти-секретов фильма «Барби»

Фильм «Барби» уже вышел в прокат. Все, кто смогли посмотреть картину, говорят, что актрисы в кадре выглядят идеально — это благодаря визажистке и стилистке по волосам Иване Приморац, которая отвечала за мейк каждого актера.
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