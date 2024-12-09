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Чаще всего iPhone покупают в Чечне и Дагестане

Чаще всего iPhone покупают в Чечне и Дагестане

Доля пользователей iPhone в России меньше, чем пользователей смартфонов на Android — 40-42% против 58-60%, пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис оплаты T-Pay от Т-банка в рамках аналитического проекта T-Data.

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