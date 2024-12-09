Чаще всего iPhone покупают в Чечне и Дагестане

Доля пользователей iPhone в России меньше, чем пользователей смартфонов на Android — 40-42% против 58-60%, пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис оплаты T-Pay от Т-банка в рамках аналитического проекта T-Data.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии