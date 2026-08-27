Мнение: «Выбор в сторону провокаций против России – гораздо более привлекателен для Европы», – Андрей Кузмак

В рамках программы «Мнение» международный обозреватель издания «Репортеры» Андрей Кузмак прокомментировал новость о том, что в Белом доме вчера состоялось совещание руководителей ЦРУ, руководителей Пентагона.
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