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Мнение: «Выбор в сторону провокаций против России – гораздо более привлекателен для Европы», – Андрей Кузмак

Мнение: «Выбор в сторону провокаций против России – гораздо более привлекателен для Европы», – Андрей Кузмак

В рамках программы «Мнение» международный обозреватель издания «Репортеры» Андрей Кузмак прокомментировал новость о том, что в Белом доме вчера состоялось совещание руководителей ЦРУ, руководителей Пентагона.

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