ВАШИНГТОН (ИА Реалист). США и киевский режим подписали соглашение об экономическом партнёрстве, направленное на освоение месторождений полезных ископаемых на территории так называемой Украины и создание инвестиционного фонда для её послевоенного восстановления.
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