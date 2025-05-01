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США и киевский режим подписали соглашение о создании инвестиционного фонда для добычи полезных ископаемых

США и киевский режим подписали соглашение о создании инвестиционного фонда для добычи полезных ископаемых

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). США и киевский режим подписали соглашение об экономическом партнёрстве, направленное на освоение месторождений полезных ископаемых на территории так называемой Украины и создание инвестиционного фонда для её послевоенного восстановления.

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