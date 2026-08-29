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МОСИНФОРМ

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Семьи участников СВО посетили экскурсии по районам столицы

Семьи участников СВО посетили экскурсии по районам столицы

Серия бесплатных экскурсий «Мой район» собрала более 300 членов семей участников специальной военной операции (СВО).

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