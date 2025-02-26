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WSJ: Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров с состоянием более $419 млрд

Американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск занял первую строчку в рейтинге супермиллиардеров с состоянием более 419,4 млрд долларов.

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