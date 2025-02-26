WSJ: Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров с состоянием более $419 млрд

Американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск занял первую строчку в рейтинге супермиллиардеров с состоянием более 419,4 млрд долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии