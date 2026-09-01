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Татар-информ

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В Татарстане в первые дни сентября ожидается теплая погода до +28 градусов

В Татарстане в первые дни сентября ожидается теплая погода до +28 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​ В ближайшие дни в республике сохранится переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, сообщает Гидрометцентр РТ.

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