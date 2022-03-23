СМИ: Польша планирует выслать около 40 российских дипломатов

Власти Польши планируют выслать из страны около 40 дипломатов из России из-за деятельности, которая не соответствует их дипломатическому статусу, передает ТАСС, ссылаясь на получивший информацию от источников из правительства польский портал Onet.
Власти Польши планируют выслать из страны около 40 дипломатов из России из-за деятельности, которая не соответствует их дипломатическому статусу, передает ТАСС, ссылаясь на получивший информацию от источников из правительства польский портал Onet.
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