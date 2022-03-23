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СМИ: Польша планирует выслать около 40 российских дипломатов

СМИ: Польша планирует выслать около 40 российских дипломатов

Власти Польши планируют выслать из страны около 40 дипломатов из России из-за деятельности, которая не соответствует их дипломатическому статусу, передает ТАСС, ссылаясь на получивший информацию от источников из правительства польский портал Onet.

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