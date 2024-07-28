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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чисора победил Джойса единогласным решением судей

На арене O2 в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого экс-временный чемпион WBO в тяжелом весе Джо Джойс (16-4, 15 КО) дрался с Дереком Чисорой (36-13, 24 КО).

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