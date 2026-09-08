Война лишила армянское село пастбищ: из 30 коров осталось 3

Животноводство в приграничном селе Корнидзор Сюникской области Армении переживает резкий спад. Если раньше Мери Акопян содержала порядка 30 голов скота, то теперь на ее подворье лишь три коровы.
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