Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункт управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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