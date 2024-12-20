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Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО

Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункт управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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