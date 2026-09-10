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Ксения Шойгу удивила формой: что стоит за её спортивным образом жизни

Ксения Шойгу удивила формой: что стоит за её спортивным образом жизни

Ксения Шойгу снова оказалась в центре внимания из-за своей физической формы. После рождения второго ребёнка интерес к её внешности оказался особенно заметным: поклонники обратили внимание на то, насколько спортивно она выглядит.

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