Сергей Собянин поздравил юных москвичей с Днем знаний

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем знаний в своем официальном телеграм-канале. «Поздравляю всех с Днем знаний! Это один из самых главных праздников в нашей молодой и энергичной Москве, которая вновь переходит на школьное время.