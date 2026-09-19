Севастопольский художественный музей имени Крошицкого принял первых гостей

Главное событие дня, безусловно, открытие музея имени Крошицкого. Город ждал этого 8 лет! Историческое здание на проспекте Нахимова теперь полностью принадлежит музею.
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