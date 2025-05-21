В РФ задержан организатор финпирамиды, жертвами которой стали более 300 человек

Global Look Press / Svetlana Vozmilova В Татарстане задержали одного из организаторов финансовой пирамиды Frendex, жертвами которой стали более 300 человек, еще одна фигурантка задержана в Турции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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