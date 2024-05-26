Депутат Чепа: Байден понимает бессмысленность участия в саммите по Украине

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что для президента США Джо Байдена участие в саммите по Украине в Швейцарии бессмысленно даже с точки зрения пиара, потому что ему важнее собирать деньги на предвыборную кампанию в Калифорнии.
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