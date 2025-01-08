BFG Division из Doom: Один из лучших игровых метал-треков преодолел отметку в 100 милл...

BFG Division из Doom: Один из лучших игровых метал-треков преодолел отметку в 100 миллионов прослушиваний на SpotifyОдин из самых востребованных игровых метал-треков достиг отметки в 100 миллионов прослушиваний на Spotify, что подтверждает его статус культового произведения в мире игровых саундтреков.