Эксперты раскрыли условия “пенсионного рывка”: поздний выход, новые налоги и балльная революция «Коэффициент замещения в 50% — норма… Пенсионная реформа: Россия планирует поднять выплаты до 40% от зарплаты — какие условия поставлены? .
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