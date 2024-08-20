Танкеры класса «река-море» будут оснащать оборудованием на верфях ОСК, а достраивать в Баку

МОСКВА, 20 августа, ФедералПресс. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Бакинский судостроительный завод (БСЗ) планируют сотрудничать в строительстве танкеров класса «река-море», которые будут перевозить нефтепродукты в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах, передает «ФедералПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии