На Западе предупредили Украину о последствиях атаки на аэродромы

Атаки на российские аэродромы приведут к ухудшению положения Украины. Такое мнение высказал в соцсети X профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
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