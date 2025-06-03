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Политика как она есть

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На Западе предупредили Украину о последствиях атаки на аэродромы

На Западе предупредили Украину о последствиях атаки на аэродромы

Атаки на российские аэродромы приведут к ухудшению положения Украины. Такое мнение высказал в соцсети X профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

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