Аналитики предрекли рост цен несмотря на увеличение ставки ЦБ

Рост ключевой ставки повлияет на цены лишь к 2022 году, считает аналитик Александр Розман Увеличение ключевой ставки Центробанка при росте стоимости на товары за рубежом даст ограниченный эффект, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.