Аналитики предрекли рост цен несмотря на увеличение ставки ЦБ

Рост ключевой ставки повлияет на цены лишь к 2022 году, считает аналитик Александр Розман Увеличение ключевой ставки Центробанка при росте стоимости на товары за рубежом даст ограниченный эффект, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Рост ключевой ставки повлияет на цены лишь к 2022 году, считает аналитик Александр Розман Увеличение ключевой ставки Центробанка при росте стоимости на товары за рубежом даст ограниченный эффект, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
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