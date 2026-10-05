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ИА Регнум

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Путин заявил, что герои СВО на деле доказали преданность Отечеству

Герои специальной военной операции на деле доказали преданность Отечеству. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин.

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